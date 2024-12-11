Избранный глава Белого дома, республиканец Дональд Трамп, до своего вступления в должность президента США не уполномочен предметно говорить о каком-либо прекращении огня в зоне проводимой Россией СВО на Украине. Об этом по итогам своего общения с американцем в его резиденции Мар-а-Лаго во Флориде заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Накануне Орбан провел в имении Мар-а-Лаго весь день с Трампом. Также там присутствовали миллиардер и будущий член правительства США Илон Маск и Майк Уолц, которого республиканец намерен назначить на пост президентского советника американского по нацбезопасности.

Как подчеркнул венгерский премьер, решительные действия Трампа по украинской повестке еще впереди: эффект будет заметен после его инаугурации в январе 2025 года.

«Пока он не в той ситуации, чтобы вести переговоры по вопросу прекращения огня из-за очень строгих юридических правил в США… Но я верю, что, когда он 20 января вступит в должность, мы вскоре испытаем благотворный эффект этого», — сказал Орбан венгерским журналистам, соответствующая видеозапись опубликована в запрещенной и признанной экстремистской в РФ соцсети Facebook*.

Ранее политолог Светов назвал причины невозможности требований Зеленского у Трампа в ходе встречи в Париже.