Орбан: Трамп пообещал, если станет президентом США, не выделит Украине ни цента
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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан анонсировал скорое возможное окончание украинского конфликта. Заявление он сделал по результатам своего заокеанского турне, в ходе которого он во Флориде встретился с кандидатом на пост президента США Дональдом Трампом.
По словам Орбана, Трамп в беседе заверил его, что, если изберется осенью нынешнего года на пост главы Белого дома, то раз и навсегда положит конец финансированию США Украины.
«Трамп обещал не финансировать Киев в случае победы на выборах», — цитирует Орбана РИА Новости.
В продолжение темы Орбан подчеркнул, что без США в данном вопросе Европа не сможет финансировать украинский конфликт и он закончится.
Напомним, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан постоянно и последовательно высказывается за мирное урегулирование украинского конфликта, в отличии от остальных своих коллег по ЕС.
Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт всегда рад принять экс-президента США Дональда Трампа в любой должности.