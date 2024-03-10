Орбан: Трамп пообещал, если станет президентом США, не выделит Украине ни цента

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан анонсировал скорое возможное окончание украинского конфликта. Заявление он сделал по результатам своего заокеанского турне, в ходе которого он во Флориде встретился с кандидатом на пост президента США Дональдом Трампом.

По словам Орбана, Трамп в беседе заверил его, что, если изберется осенью нынешнего года на пост главы Белого дома, то раз и навсегда положит конец финансированию США Украины.

«Трамп обещал не финансировать Киев в случае победы на выборах», — цитирует Орбана РИА Новости.

В продолжение темы Орбан подчеркнул, что без США в данном вопросе Европа не сможет финансировать украинский конфликт и он закончится.

Напомним, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан постоянно и последовательно высказывается за мирное урегулирование украинского конфликта, в отличии от остальных своих коллег по ЕС.

Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт всегда рад принять экс-президента США Дональда Трампа в любой должности.