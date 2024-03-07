Сийярто заявил, что Венгрия всегда рада Трампу

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт всегда рад принять экс-президента США Дональда Трампа в любой должности. Об этом он рассказал в интервью РИА Новости .

«Для нас всегда честь видеть президента Трампа в Будапеште — в любой должности, независимо от того, кандидат он, избранный президент (США — ред.) или кто-то еще», — сказал Сийярто.

Он отметил, что предвыборная кампания в США забирает много сил и не позволяет кандидатам выезжать из страны. Глава венгерского МИДа понадеялся, что Трамп в скором времени сможет приехать в Венгрию.

Ранее стало известно, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан проведет встречу с Трампом. Она состоится во Флориде 8 марта.

Трамп был 45-м президентом США. Он управлял страной с 2017 по 2021 годы. Трамп намерен избраться на должность главы государства. Политик представляет республиканскую партию. Также о намерениях остаться на второй срок заявлял нынешний президент Джо Байден.

Выборы президента США пройдут в ноябре 2024-го года.

Ранее мы сообщали, что что Трамп вызвал Байдена на дебаты «в любом месте, в любое время».