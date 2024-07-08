Орбан: трудно себе представить, что Россию можно победить

Трудно себе даже представить, что Россию можно победить на поле боя, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Венгерский лидер проводит серию поездок в рамках «миссии мира». Он встретился в Киеве с Владимиром Зеленским, в Москве — с Владимиром Путиным, в Пекине — с Си Цзиньпином. Следующей точной маршрута Орбана должен стать Вашингтон.

При этом в офисе премьер-министра заявили, что у Венгрии нет конкретного плана по достижению мира на Украине, его должны выработать сами стороны конфликта. Глава администрации Гергей Гуйяш заявил, что для начала переговоров необходимо прекращение огня.

Приезд Виктора Орбана в Россию переполошил европейских лидеров. Они заявляли, что председательствующая в Совете Европы Венгрия не имеет права действовать от имени всего Евросоюза.