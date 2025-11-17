Орбан: в Брюсселе открыто разрабатывают план войны на 2030 год, а германский министр уже называет сроки

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сделал жесткое заявление, обвинив руководство Европейского союза в открытой разработке военных планов. По его словам, в Брюсселе целенаправленно готовятся к возможному крупномасштабному конфликту, ориентируясь на срок до 2030 года, о чем ранее заявлял и министр обороны Германии. Об этом пишет РИА Новости.

Виктор Орбан заявил, что резкие риторические обороты европейских политиков о «военной экономике» и сроках готовности к гипотетической войне имеют под собой вполне конкретную основу. Премьер-министр Венгрии утверждает, что в институтах ЕС уже идет официальная работа над соответствующими документами и стратегиями. Это, по его мнению, оказывает серьезное давление на экономическую политику всего союза, заставляя перестраивать приоритеты в пользу военных нужд.

Свои выводы Орбан подкрепил ссылкой на недавнее интервью германского министра обороны Бориса Писториуса, который допустил возможность начала военного столкновения между НАТО и Россией в период до 2029 года. Подобные прогнозы высокопоставленных лиц, звучащие все чаще, создают, по мнению Будапешта, крайне нестабильную и опасную атмосферу в Европе. Заявление Орбана прозвучало на фоне растущих внутренних разногласий в ЕС по вопросам дальнейшей поддержки Украины и стратегии отношений с Москвой, где Венгрия занимает одну из самых скептических позиций.

