Никто в Европе не верит в победу Киева. Достижению мира на территории Украины могут поспособствовать лишь политические изменения, которые случатся после выборов в ЕП и Соединенных Штатах. Соответствующее заявление накануне сделал венгерский премьер-министр Виктор Орбан, его слова передает издание Magyar Nemzet .

Говоря о прогнозах международной ситуации на ближайшее время в ходе совещания правящей в Венгрии парламентской партии, Орбан заявил, что конфликт на территории Украины не кончится, в то время, как давление на Европу будет только расти. Он также спрогнозировал уменьшение американской помощи для Украины на фоне споров из-за президентских выборов.

Венгерский премьер указал на то, что поддержка Украины стоит дорого для Европы в вопросе политики. Он напомнил, что европейские фермеры поднимают восстания, и заявил, что никто не верит в идею украинской победы.

Согласно информации издания, Орбан также указал на необходимость перемен в руководстве ЕС и выразил свою уверенность в том, что они могут произойти летом, после выборов в ЕП. Премьер заверил, что его партия и их правые коллеги в остальных странах победят в данных выборах.