Фото: [ Мемориал в память о жертвах теракта в «Крокус Сити Холле» в Красногорске/Медиасток.рф ]

Организаторы теракта в «Крокус Сити Холле» действовали в интересах Украины, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на имеющиеся у агентства материалы дела.

В ходе расследования были установлены личности лидеров группы, которая осуществила террористический акт в концертном зале. А. И. Беков и А. М. Хикматов, находящиеся в настоящее время за границей, подозреваются в том, что действовали в интересах высших политических кругов Украины, стремясь дестабилизировать ситуацию в РФ.

С 1 июня 2023 года фигуранты начали формировать группу для проведения террористических актов. С 1 ноября 2023 года по 5 марта 2024 года они и двое неизвестных лиц, скрывающихся под псевдонимами Сайфулло и Ахи, «в интересах высшего политического руководства Украины» и за материальное вознаграждение выбрали своей целью концертный зал «Крокус Сити Холл».

В материалах дела говорится, что в Каспийске готовился теракт, который удалось предотвратить. Беков и Хикматов создали террористическую организацию, состоящую из нескольких групп. Их целью было совершение тяжких преступлений.

22 марта 2024 года в торговом центре «Крокус» произошло трагическое событие. Четверо вооружённых злоумышленников проникли в помещение перед началом концерта группы «Пикник», после чего открыли огонь и подожгли здание. Затем они скрылись с места происшествия.

Этот теракт в Московской области стал самым масштабным в истории России после захвата школы в Беслане в 2004 году. В результате атаки погибли 145 человек, а около 700 посетителей концертного зала получили ранения.