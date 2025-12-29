«Остался последний шаг». Президент Зеленский сообщил о почти полном согласовании мирного плана по Украине
Зеленский: мирный план согласован на 90%
Фото: [istockphoto.com/Volha Rahalskaya]
По итогам встречи с президентом США Дональдом Трампом украинский лидер Владимир Зеленский сообщил, что работа над мирным планом, состоящим из 20 пунктов, завершена на 90%.
При этом вопрос предоставления Украине гарантий безопасности, по его словам, проработан полностью.
Данное заявление прозвучало в ходе итоговой пресс-конференции.
Со своей стороны, американский лидер отметил, что окончательному подписанию документа мешает решение по одному-двум наиболее проблемным аспектам соглашения.
Ранее сообщалось о том, что Трамп намекнул Зеленскому на необходимость договориться с Россией.