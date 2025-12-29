«Остался последний шаг». Президент Зеленский сообщил о почти полном согласовании мирного плана по Украине

По итогам встречи с президентом США Дональдом Трампом украинский лидер Владимир Зеленский сообщил, что работа над мирным планом, состоящим из 20 пунктов, завершена на 90%.

При этом вопрос предоставления Украине гарантий безопасности, по его словам, проработан полностью.

Данное заявление прозвучало в ходе итоговой пресс-конференции.

Со своей стороны, американский лидер отметил, что окончательному подписанию документа мешает решение по одному-двум наиболее проблемным аспектам соглашения.

Ранее сообщалось о том, что Трамп намекнул Зеленскому на необходимость договориться с Россией.