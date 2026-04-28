Региональный этап фестиваля школьных хоров «Поют дети России» прошел в Подмосковье

Региональный этап всероссийского фестиваля школьных хоров «Поют дети России» прошел в Подмосковье на базе Центра дополнительного образования «Фиеста» в Дмитрове. Об этом сообщает Министерство образования Московской области.

В мероприятии приняли участие 15 хоровых коллективов, в состав которых вошли более 350 учащихся из 15 школ 11 округов.

Выступления прошли в двух категориях: академические школьные хоры и народные школьные хоры. Победители представят Подмосковье на окружном этапе, а затем — в финале проекта.

