Региональный этап фестиваля школьных хоров «Поют дети России» прошел в Подмосковье
Фото: [Министерство образования Московской области]
Региональный этап всероссийского фестиваля школьных хоров «Поют дети России» прошел в Подмосковье на базе Центра дополнительного образования «Фиеста» в Дмитрове. Об этом сообщает Министерство образования Московской области.
В мероприятии приняли участие 15 хоровых коллективов, в состав которых вошли более 350 учащихся из 15 школ 11 округов.
Выступления прошли в двух категориях: академические школьные хоры и народные школьные хоры. Победители представят Подмосковье на окружном этапе, а затем — в финале проекта.
