Любителям тихой охоты в Подмосковье подсказали, где искать «грибное одеяло» и редкие деликатесы

Тишина, утренняя роса и корзина, которая тяжелеет с каждым шагом. Сезон тихой охоты в Подмосковье в самом разгаре, но опытные добытчики никогда не заходят в лес наугад. Оказывается, хвойники и березовые рощи работают по разным правилам. Ветеран грибного дела Владимир Жарков раскрыл корреспондентам REGIONS карту лесных сокровищ, объяснив, где растут элитные белые, а где стоит ждать ведер опят.

Хвойный лес в представлении многих новичков — это красиво, но пусто. Колючие ветки, кислая земля, мало травы. На деле именно сосновые боры и ельники оказываются настоящим банком для грибников с амбициями.

По словам Владимира Жаркова, в легких подмосковных сосняках на песчаной почве шансов найти белый гриб кратно больше, чем в лиственной чаще. Белые, подберезовики, подосиновики, маслята и лисички — вот основной джентльменский набор хвойного маршрута.

Эксперт отметил, что лисички предпочитают мох, хвойную подстилку и стабильную влажность, поэтому в хвойном лесу часто растут кучно, буквально грядками.

Более того, хвойные массивы выигрывают по дисциплине «длина сезона». Толстый слой мха и прелой хвои работает как одеяло: сохраняет влагу даже в засушливые недели и защищает грибницу от первых ночных холодов. Маслята и моховики в таких местах могут стартовать уже в конце мая, когда почва только прогреется, а уходить под снег позже всех.

Где искать массовый урожай

Если хвойники славятся качеством, то лиственные и смешанные леса — количеством и разнообразием. Березняки и осинники — это рай для начинающих грибников, которые боятся перепутать съедобный экземпляр с опасным двойником.

С июня там уверенно идут сыроежки и первые подберезовики. Но главное шоу начинается ближе к осени. Жарков подсказал, что за груздями и волнушками лучше отправляться в лиственные участки и смешанные леса.

Влажная листовая подстилка и мягкая полутень создают идеальный микроклимат для груздей. А старые пни и поваленные стволы в березово-еловых миксах превращаются в плацдармы для опят. В елово-березовых массивах есть шанс наткнуться и на рыжики, которые ценятся гурманами ничуть не меньше белых.

Осенний финиш и практическая карта

К сентябрю-октябрю расклад сил меняется. Поздние волны дают зеленушки и те же сыроежки, но здесь все зависит от капризов погоды. Прошли дожди — есть шанс урвать последний кошик. Ударили заморозки — грибница засыпает до весны.

Опираясь на многолетний опыт, Жарков вывел простую формулу для подмосковного добытчика:

Для сбора «благородных» грибов (белые, подосиновики, маслята) стоит идти в хвойный или смешанный лес с преобладанием сосны и ели. Там дичь крупнее, а сезон длиннее.

Для массовой засолки (опята, грузди, волнушки) маршрут лучше прокладывать через лиственные участки. Березняки и осинники дают урожай ведрами.

Главный совет от бывалого грибника: не стоит зацикливаться на одном типе леса. В начале лета хорош сосняк с его маслятами, в разгар осени лиственный лес кормит опятами и груздями. Середина сезона — лучшее время для смешанных массивов, где можно найти сразу и крепкий подберезовик на опушке, и семейку лисичек в мху.

