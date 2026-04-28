На 25-м году жизни умер участник американского шоу «Голос» Дилан Картер

Трагическая весть пришла из Южной Каролины: 25 апреля в автокатастрофе погиб 24-летний певец Дилан Картер, сообщает Леди.Mail. Спасти молодого артиста, который успел завоевать любовь публики своим талантом и обаянием, не удалось.

Картер стал известен широкой аудитории после участия в 24-м сезоне популярного шоу «Голос». Тогда 20-летний исполнитель поразил судей и зрителей проникновенным исполнением хита Уитни Хьюстон I Look to You. Этот момент стал поворотным в его карьере, открыв двери на большие сцены.

Однако, несмотря на славу, Картер оставался скромным человеком. После шоу он продолжал выступать на городских мероприятиях, радуя жителей своим талантом. Его доброта и обаяние снискали ему искреннее уважение.

Помимо музыки, Дилан занимался бизнесом: он работал риелтором, был совладельцем кемпинга и парка для автодомов в Южной Каролине. Молодой человек, казалось, успевал все, и его внезапная гибель стала шоком для всех, кто его знал.

Ранее стало известно о смерти организатора рок-фестиваля «Старый Новый Рок» Евгения Горенбурга.