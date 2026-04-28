Не торопитесь и не опаздывайте: специалист назвала точные температуры для открытия роз и винограда в Подмосковье

Весенняя лихорадка на даче: одни спешат открывать розы, другие, наоборот, затягивают с проветриванием. Специалист садово-паркового хозяйства подмосковного предприятия Марина Платонова разъяснила, когда и как правильно будить теплолюбивые культуры.

Главная ошибка — спешка или запоздалое открытие. Раннее снятие укрытия грозит гибелью почек от заморозков. Слишком долгое содержание под укрытием — выпреванием.

Для роз критично выпревание, когда под укрытием скапливается конденсат. Проветривание начинают, как только дневная температура устойчиво поднимется выше 0°С (конец марта — начало апреля). Алгоритм: сначала приоткрываем торцы на 2–3 часа, постепенно увеличивая время. Когда дневная температура достигнет +4…+7°С, снимаем верхний слой укрытия, оставляя легкий нетканый материал. Полностью открываем розы, когда почва прогреется до +10…+15°С, а дневная температура установится на уровне +10…+16°С (первая половина мая).

Гортензии (особенно крупнолистные) открывают чуть раньше. При +5…+7°С начинаем проветривание. Полностью снимаем укрытие, когда минует угроза заморозков (май). Виноград боится выпревания. При снеготаянии отводим воду. Проветриваем при +4…+6°С. Полностью открываем, когда почва прогреется до +10°С, а ночные температуры не опускаются ниже -5°С (конец апреля — начало мая).

После открытия: санитарная обрезка, обработка 1% медным купоросом, полив теплой водой, первая подкормка (азотные удобрения), мульчирование.

Платонова советует ориентироваться не на календарь, а на погоду. Не торопитесь и не опаздывайте. И тогда ваши розы, гортензии и виноград отблагодарят буйным цветением и богатым урожаем.​​

Ранее агроном из Подмосковья объяснил, что купить для дачи, а что выбросить.