«Не берите просрочку и гнилые доски»: агроном из Подмосковья объяснил, что купить для дачи, а что выбросить

Весна — время не только посадок, но и генеральной уборки на даче. Агроном из Подмосковья Леонид Суровцев дал совет: прежде чем бежать в магазин, проведите ревизию в сарае.

Нередко выясняется, что половина того, что вы собирались купить, уже есть. А то, что годами пылится, лучше выбросить без сожаления. Что отправляется в утиль? Просроченные удобрения (они теряют эффективность и могут навредить), треснувшие горшки и контейнеры для рассады, гнилые паллеты и доски (рассадник плесени и вредителей), пустые бутылки и банки, а также сломанный инвентарь, который не подлежит ремонту. Не жалейте — это мусор.

Что покупаем в первую очередь? Новый качественный инвентарь: одну хорошую лопату вместо трех сломанных, плоскорез Фокина. Семена проверенных, районированных сортов. Средства защиты растений: медный купорос, бордоскую жидкость, Фитоспорин. Органические удобрения: компост, перегной, биогумус. Мульчирующие материалы: сено, солома, агроволокно. Качественный садовый инструмент: острый секатор, опрыскиватель. Систему капельного полива — необходимость для больших участков. И емкости для компоста и воды.

На чем сэкономить? На дорогих «чудо-средствах» для роста (работают не хуже дешевых аналогов), модных семенах с нереальными урожаями (часто маркетинг), дорогом садовом декоре. На чем не экономить? На качественном укрывном материале (дешевый рвется за сезон), инструментах для обрезки (тупой секатор калечит растения), средствах защиты для себя (респиратор, перчатки, очки).

Главный совет агронома: «Не покупайте ничего спонтанно. Составьте список, подумайте, посоветуйтесь с бывалыми дачниками». И помните: порядок на даче начинается не с покупок, а с уборки. Начните с сарая. Освободите место для нового. И тогда сезон пройдет без лишней суеты. Удачи на грядках.​​

