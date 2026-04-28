«Финал четырех» Кубка АСБ сезона 2025/2026 прошел в Раменском

26 апреля в спортивном комплексе «Борисоглебский» в Раменском состоялись всероссийские соревнования по баскетболу среди студенческих команд — «Финал четырех» Кубка АСБ сезона 2025/2026. Мероприятие прошло при поддержке Министерства физической культуры и спорта Московской области и в рамках федеральной программы «Спорт России».

На паркет вышли 8 сильнейших команд: по 4 мужских и женских коллектива, сумевших пробиться в решающую стадию турнира. Атмосфера на трибунах была по‐настоящему праздничной: болельщики поддерживали свои команды, а напряженная борьба на площадке держала зрителей в напряжении до последних секунд матчей.

В женской части турнира триумфально выступили спортсменки из РЭУ им. Плеханова: в финальном матче они сумели одолеть соперниц из МАГФК (Малаховка). Бронзовые медали завоевали баскетболистки «ВВГУ‐Акулы» из Владивостока.

Мужская сетка турнира также порадовала зрелищными матчами. Золото досталось столичным баскетболистам из МГУ. Серебро завоевали представители РТУ МИРЭА из столицы. Бронзовыми призерами стали спортсмены МГАФК‐2 из Малаховки.

«Финал четырех» Кубка АСБ — второй по значимости турнир Лиги Белова, и его проведение в Раменском стало возможным благодаря соглашению, подписанному в прошлом году на форуме «Россия — спортивная держава». Тогда Ассоциация студенческого баскетбола и Министерство физической культуры и спорта Московской области закрепили сотрудничество по организации этого масштабного события.

