Сны могут быть не случайными образами, а своеобразной «тренировкой» для реальной жизни, пишет Daily Mail со ссылкой на исследование, опубликованное в журнале Dreaming.

Ученые пришли к выводу, что во сне мозг моделирует важные жизненные сценарии — от опасности и угрозы до отношений и заботы о близких. Это помогает человеку лучше справляться с подобными ситуациями наяву.

В исследовании почти 400 участников описали свои сны, после чего эксперты проанализировали их содержание. Чаще всего в них встречались темы самосохранения и социального статуса — например, преследование или страх провала.

«Сны могут служить своего рода тренировочным пространством, где мозг прорабатывает реальные социальные задачи. Не стоит недооценивать сновидения и тем более бояться их», — отметил психолог Фредерик Томас, профессор Кокерского университета в США.

Исследователи также обнаружили, что разные типы переживаний во снах группируются: темы выживания часто соседствуют с заботой о близких, а социальные — с отношениями.

По мнению авторов, такие «симуляции» помогают человеку адаптироваться к сложной социальной среде и лучше управлять своим поведением в реальности.