«Бог хаоса» на пороге: астроном предупредил о возможном столкновении Апофиса с Землей через 100 лет

Ведущий научный сотрудник Института солнечно-земной физики СО РАН заявил: опасное сближение астероида Апофис, прозванного «Богом хаоса», с Землей может произойти через 100 лет. Об этом сообщает «Lenta.ru».

Американцы успокоили общественность, заявив, что в ближайшие 100 лет катастрофы не случится. Но Язев напоминает: «Больше, чем на 100 лет прогнозировать сложно». Проблема в том, что при каждом сближении с Землей гравитация нашей планеты немного меняет орбиту астероида. Сегодня он пролетит мимо, завтра — чуть ближе, а послезавтра — может и врезаться.

Это как игра в русскую рулетку, только с космическими масштабами. Язев допускает, что через 100 лет «Бог хаоса» все же решит нанести визит. И тогда последствия будут катастрофическими.

Напомним, что 13 апреля 2029 года Апофис приблизится к Земле на расстояние всего 32 тысячи километров. Это ближе, чем орбиты геостационарных спутников. Астероид пролетит над территорией России. Его можно будет увидеть невооруженным глазом. Некоторые уже называют это «предупреждением». Другие — «репетицией».

