В Московской области объявили итоги фестиваля народного танца «Воскресенские вензеля»

25 апреля в ДК «Юбилейный» городского округа Воскресенск состоялся гала‐концерт — яркое завершение областного фестиваля народного танца «Воскресенские вензеля». Как рассказали в Министерстве культуры и туризма Московской области, фестиваль-конкурс прошел 18 апреля. В нем приняли участие 25 творческих коллективов из 15 городов региона, всего на сцену вышли 358 танцоров.

Участники представили три разноплановых номера: русский танец с опорой на местные традиции, танец народов мира и народный танец малой формы. Такое разнообразие программ позволило жюри оценить не только технику и синхронность, но и глубину погружения в культуру, артистизм и способность передать национальный колорит.

Гран‐при фестиваля завоевал Народный коллектив «Ансамбль народного танца „Сувенир“ из Воскресенска. Руководит коллективом Мария Тышецкая — заслуженный работник культуры России. Ансамбль покорил жюри глубиной интерпретации народных традиций и безупречной техникой исполнения.

Победители в возрастных категориях:

12–14 лет: первое место заняла хореографическая студия «Колесо» из Серпухова;

15–17 лет: лучшим стал Образцовый детский коллектив Московской области «Ансамбль народной песни и танца „Лебедушка“ из Химок;

от 18 лет: победу одержал Народный коллектив «Ансамбль танца „Радость“ из Наро‐Фоминска.

