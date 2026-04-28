В Ивантеевке начали заливать фундамент корпуса школы на 350 мест

Строительный городок огорожен, техника на месте, бетонный раствор заливается в опалубку. 25 апреля в Ивантеевке произошло событие, которого местные жители ждали почти десятилетие. Глава округа Максим Красноцветов вместе с федеральными и областными депутатами проинспектировал старт заливки фундамента нового корпуса Образовательного центра № 2. Объект рассчитан на 350 учеников — это почти целая маленькая школа.

Подрядчик уже обустроил бытовки для рабочих и огородил периметр. Главная новость этого этапа: фундамент начали заливать. Это значит, что проект перешел из бумажной плоскости в бетонную реальность.

Но пристройка на 350 мест — не единственное изменение, которое ждет Образовательный центр № 2. По плану подрядчик также облицует основное здание школы современными фасадными панелями. У этого решения есть двойная выгода. Во-первых, школа получит аккуратный и дорогой внешний вид. Во-вторых, панели выполнят роль дополнительного утеплителя, что особенно важно для подмосковных зим. Детям станет теплее, коммунальщикам — спокойнее.

Главная проблема ивантеевской школы № 2 сегодня — давка и вечная борьба за место в первой смене. Старое здание не справляется с потоком. Новый корпус призван перераспределить нагрузку.

После ввода объекта в эксплуатацию большинство учеников смогут учиться с утра, не отдавая вечерние часы урокам. Для родителей это избавление от логистических трудностей, когда ребенка нужно вести на занятия после обеда. Для педагогов — возможность работать в нормальном ритме, без двойных смен и перегрузок.

Депутат Государственной Думы Сергей Пахомов лично осмотрел площадку.

«Посмотрев площадку и пообщавшись со строителями, можно сказать, что работы идут по запланированному графику. Далее объект будет на контроле, чтобы подрядчик не допускал нарушений и соблюдал сроки», — заявил парламентарий.

Глава округа Максим Красноцветов и депутат Мособлдумы Михаил Ждан вместе с Пахомовым держат стройку под контролем.