Коллектив из Павловского Посада завоевал гран-при циркового конкурса

В Москве 26 апреля прошел V детский фестиваль‑форум любительского искусства «Праздник цирка – 2026», где цирковой коллектив из Павловского Посада завоевал Гран‑при. В мероприятии участвовали артисты из Москвы и других регионов России, они соревновались в гимнастике, жонглировании, эквилибристике, клоунаде, фокусах, атлетике и дрессировке.

Оценивали выступления народный артист РСФСР Виктор Шемшур и народный артист РФ Владимир Довейко. Образцовый коллектив Цирковая студия «Пилигрим» выступил на сцене Центра детского и юношеского творчества «Бибирево», продемонстрировав мастерство в жанре жонглирования. Все пять представленных номеров получили награды.

Злата Клементьева удостоилась звания лауреата 3‑й степени. Групповые номера также показали отличный результат: «Желтые ботинки» стали лауреатами 2‑й степени, а «Девчата» и «Спортивный марш» — лауреатами 1‑й степени. Кроме того, «Спортивный марш» получил специальный приз жюри, а Гран‑при завоевал номер «Фраг».

Успех коллектива подчеркивает высокий уровень циркового образования и талант юных артистов из Павловского Посада.