В Люберцах поставили на кадастр новые дома в ЖК «Легенда Коренево»

В ЖК «Легенда Коренпво» городского округа Люберцы поставили на кадастровый учет пять новых домов. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

После постановки на кадастр дольщики смогут оформить право собственности на квартиры, прикрепиться к поликлинике, записать детей в образовательные учреждения и не только. Пять новостроек рассчитаны на 935 квартир общей площадью более 35 тыс. кв. м, на территории есть спортивные и детские площадки, велодорожки и велопарковки. Специальные парковочные зоны включают в себя более 600 машино-мест, 29 — оборудованы электрозарядными станциями.

Вблизи комплекса есть образовательные, спортивные, культурные, развлекательные и другие учреждения, в том числе музейно-выставочный центр, Томилинский лесопарк, Кореневский карьер, парк аттракционов «Аттра-Град», Дворец спорта, стадион, торговый центр.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о расселении аварийного жилья в Подмосковье.