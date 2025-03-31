Марин Ле Пен отправили в тюрьму

Лидера французской оппозиционной партии «Национальное объединение», бывшего кандидата в президенты Франции Марин Ле Пен приговорили к четырем годам лишения свободы по делу о растрате средств Европейского парламента, передает «Коммерсантъ» со ссылкой на решение судьи Бенедикта де Пертюи.

Суд также наложил на Ле Пен пятилетнее поражение в избирательных правах, а также запретил участвовать в политической деятельности страны.

Помимо Ле Пен, виновными по этому же делу были признаны восемь депутатов партии «Национальное объединение», которые оказались вовлечены в уголовное дело. Всего 12 депутатов и Ле Пен признали виновными в сокрытии информации о распределении бюджетных средств, предназначенных для ассистентов в Европейском парламенте.

Сами обвиняемые на судебной заседании утверждали, что использованные средства были задействованы законно.

Прокуроры изначально настаивали на более строгом наказании для Ле Пен, требуя пять лет тюрьмы, штраф и лишение права заниматься политической деятельностью.

Ранее издание Le Figaro сообщило, что европейских военных готовят к возможной конфронтации с Россией.