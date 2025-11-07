«От истребителей до пехоты». Что планирует Лондон в рамках «коалиции желающих»: насколько далеко готова зайти Британия?

Согласно публикации в британском издании The Guardian , ссылающемуся на информированные источники, вооруженные силы Великобритании рассматривают возможность активного вовлечения в украинский конфликт или в предполагаемые миротворческие миссии. Данные действия планируется осуществлять в формате «коалиции желающих», задействуя при этом весь имеющийся военный арсенал.

«Военные источники <…> (Заявили. — Прим. Ред.), что британская армия вступит в войну или будет участвовать в миротворческих операциях на послевоенной Украине или в других местах совместно с союзниками и будет использовать весь спектр военных возможностей — от истребителей до пехоты», — говорится в материале.

В свою очередь, заместитель министра обороны Соединенного Королевства Люк Поллард обозначил ключевую задачу государства, заявив, что главная миссия Великобритании — оказывать поддержку союзникам по НАТО и, в частности, обеспечивать безопасность восточного фланга.

Ранее сообщалось о том, что Британия тайно передала Киеву дополнительные ракеты Storm Shadow.