«Отец вписан, но не помогает». ЛДПР предлагает дать статус одинокого родителя

Депутаты Госдумы передали на отзыв в правительство РФ законодательную инициативу, предусматривающую введение в отечественное правовое поле четкого определения «одинокий родитель» с закреплением соответствующих социальных гарантий. Текст документа имеется в распоряжении ТАСС .

«Мы требуем закрепить в Семейном кодексе четкий статус "одинокий родитель", чтобы правительство утвердило понятные правила и список документов для его получения. Надо оценивать положение семьи по реальной жизненной ситуации», — заявил агентству Леонид Слуцкий.

Политик акцентировал: в ряде случаев один из супругов фактически устраняется от участия в судьбе ребенка. Второй родитель берет на себя все заботы о воспитании, но официально не признается одиноким и лишается положенных преференций, если в актовой записи о рождении значатся оба родителя.

«Каждый добросовестный отец или мать, оставшийся со своими проблемами без пары, должен получать легитимную и безусловную помощь государства. Наш долг — оберегать детей и поддерживать тех, кто действительно в этом нуждается», — подчеркнул Слуцкий.

Как следует из законопроекта, Семейный кодекс РФ планируется дополнить новой статьей «Осуществление родительских прав одиноким родителем». Под этот статус предлагается подводить мать, отца или усыновителя, который «фактически самостоятельно растит, содержит, развивает ребенка и защищает его права и законные интересы при уклонении второго родителя от своих обязанностей».

Инициативой закрепляется, что данный статус служит основанием для назначения мер господдержки, социальных льгот и гарантий. Порядок подтверждения факта уклонения второго родителя должен будет утвердить кабинет министров. В случае принятия нормы предполагается, что она вступит в силу со дня ее официального опубликования.

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