«Отрезанные гениталии у колодца». Раскрыты детали жестокой расправы над 63-летним мужчиной в деревне Лоренцана

В одной из деревень Испании, Лоренцане, правоохранительные органы расследуют шокирующее убийство. В колодце на территории частного домовладения были обнаружены останки 63-летнего мужчины со следами невероятной жестокости. Как установили следователи, погибший являлся владельцем частного дома.

Преступление отличалось особой жестокостью: у пенсионера были отрезаны гениталии. По предварительной информации, их нашли недалеко от места, куда сбросили тело. Полиция склоняется к версии, что злоумышленники расправились с мужчиной, а затем попытались избавиться от улик, сбросив его в колодец.

На данный момент выдвигается несколько возможных мотивов преступления, среди которых — месть или даже ритуальное убийство. Для установления всех обстоятельств произошедшего тело направлено на судмедэкспертизу, а территория дома остается под охраной полиции.

