Сорвать или согласиться? Озвучены сценарии дальнейшего поведения Зеленского после встречи с лидером США

Политолог Василий Кашин считает, что у украинского лидера Владимира Зеленского есть два варианта действий после встречи с президентом США Дональдом Трампом. Об этом он рассказал в беседе с «Лентой.ру».

Директор Центра комплексных европейских и международных исследований (ЦКЕМИ) НИУ ВШЭ Василий Кашин представил два возможных сценария поведения Владимира Зеленского после его встречи с Дональдом Трампом.

По его словам, он может либо попытаться сорвать любые договоренности с американским коллегой, рискуя вызвать его недовольство, либо согласиться на предложенные условия, чтобы сохранить свое политическое будущее.

Согласно первому сценарию, Зеленский будет всячески затягивать переговоры, выдвигать дополнительные требования и условия. Однако, политолог подчеркнул, что одновременно с этим он будет стремиться обеспечить себе возможность остаться в политическом поле.

