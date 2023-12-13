Палата представителей США большинством голосов поддержала расследование по делу об импичменте Байдена

Комитет по регламенту в Палате представителей Конгресса США подержал расследование по делу об импичменте нынешнего главы Белого дома Джо Байдена.

Как следует из оглашенных в ходе трансляции работы комитета результатов заседания, инициатива была поддержана большинством голосов.

«В поддержку инициативы высказались девять членов комитета из числа республиканцев, против — четыре законодателя-демократа», — приводится на сайте комитета.

Теперь дело за самой Палатой представителей США. Резолюция комитета будет вынесена на голосование уже предстоящую среду, 13 декабря.

Напомним, в начале декабря недавно избранный спикер Конгресса США Майк Джонсон высказался о необходимости импичмента президенту Джо Байдену.