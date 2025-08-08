Трамп перебил Нетаньяху в разговоре и накричал на него
Фото: [flickr.com]
Американский президент Дональд Трамп, по данным NBC News, со ссылкой на источники в правительстве США, накричал на израильского премьера Биньямина Нетаньяху во время их телефонной беседы, посвященной гуманитарной ситуации в секторе Газа.
Как сообщил телеканал, Нетаньяху попытался убедить Трампа в том, что информация о массовом голоде в Газе является ложной и распространяется ХАМАС. Однако Трамп прервал его, начав кричать и заявив, что не желает слушать об инсценировке голода, поскольку его советники предоставили ему доказательства обратного.
По информации NBC News, этот эпизод произошел 28 июля в ходе телефонного разговора между лидерами двух стран. Представители Белого дома и израильские власти воздержались от комментариев по поводу данного инцидента.
