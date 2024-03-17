Папа Римский Франциск поздравил Путина с избранием президентом России

Глава Римской католической церкви папа римский Франциск поздравил президента России Владимира Путина с переизбранием на новый срок, сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя Всемирного союза староверов Леонида Севастьянова.

Напомним, по итогам обработки 24,4% протоколов, второе место занял представитель от КПРФ Николай Харитонов (3,8% голосов). На третьей строчке — Владислав Даванков, который представляет партию «Новые люди» (3,73%). Четвертым идет лидер ЛДПР Леонид Слуцкий (2,96% голосов).

«Папа Римский поздравляет Владимира Путина с избранием на должность президента Российской Федерации», — сказал Севастьянов.

В продолжении сказанного папа Франциск добавил, что видит Ватикан как международную площадку, которая вполне способна взять на себя некоторые функции ООН.

Выборы президента России впервые проходили в течение трех дней — с 15 по 17 марта. Единым днем голосования считается 17 марта 2024-го года. В 29 регионах страны, в том числе Москве и Подмосковье, граждане могли принять участие в электронном голосовании.

Ранее мы сообщали, что в Министерстве иностранных дел РФ заявили о попытках вмешаться в выборы президента России со стороны США и Германии.