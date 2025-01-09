Пашинян озвучил условие для достижения стабильных отношений между Азербайджаном и Арменией

Для того, чтобы добиться длительного мира между двумя странами в Закавказье, надо решить вопрос удерживаемых лиц. Так считает Никол Пашинян, премьер-министр Армении. Он написал об этом в своем телеграм-канале.

По его мнению, Азербайджан и Армения в состоянии достигнуть мирного соглашения, которое будет соблюдаться длительное время. Для этого нужно выполнить несколько условий. Одно из них — это освобождение неких «удерживаемых» лиц, которые находятся у азербайджанской стороны.

Помимо этого надо воздерживаться от «эскалационных речей», причем с обеих сторон. Также стоит продолжить делимитацию границ, а также реализовать программу «Перекресток мира», по которой все коммуникации в регионе будут разблокированы. Пашинян отдельно упомянул необходимость введения механизмов расследования нарушений прекращения огня в приграничной зоне.

Ранее сообщалось, что власти Армении одобрили законодательное предложение о вступлении в Евросоюз. Правительственная инициатива по данному поводу направлена в соответствующий орган парламента, после чего начнется проведение соответствующих действий вплоть до разработки дорожной карты.