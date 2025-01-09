Правительство Армении одобрило законодательное предложение о вступлении в ЕС

Правительство Армении одобрило законодательное предложение, выдвинутое прозападными политическими силами, о начале процедуры вступления республики в Европейский союз. Данный вопрос будет рассмотрен парламентом страны. Об этом сообщило РИА Новости.

Инициатива правительства будет направлена в установленном порядке в Аппарат Национального собрания. Проект постановления представил министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян.

Он отметил, что в последние годы отношения между Арменией и ЕС активно развивались. Евросоюз оказал поддержку республике, в том числе в сфере безопасности, направив наблюдателей, а также выразил готовность содействовать экономическому развитию страны.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян подчеркнул, что данное решение не означает автоматического вступления страны в ЕС, так как этот вопрос может быть решен только через референдум. Он также добавил, что после принятия законопроекта Армении предстоит разработать совместно с ЕС соответствующую дорожную карту.

Ранее сообщалось, что власти Армении задумались над выводом российских пограничников со своей границы с Турцией.