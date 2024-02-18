Пашинян выступил против Москвы на конференции по безопасности в Мюнхене

Руководство Армении не поддерживает Москву в конфликте с Киевом и проводимую на Украине СВО, заявил на конференции по безопасности в Мюнхене премьер-министр страны Никол Пашинян.

По его словам, Ереван никогда не являлся союзником Москвы по этому вопросу и сейчас якобы не в восторге от происходящего на Украине.

«Я давно говорил, что Армения в вопросе Украины не является союзницей России. И это наша искренняя позиция», — цитирует Пашиняна ТАСС.

В продолжении своей речи армянский премьер напомнил, что украинский народ является для армян дружественным. Он отметил, что сам лично очень сожалеет, что не может повлиять на конфликт между двумя соседними странами.

Стоит отметить, что Пашинян планомерно последнее время высказывает откровенно антироссийскую риторику. Ранее он заявил, что не видит каких-либо преимуществ от нахождении на территории Армении российской военной базы.

Специальная военная операция на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Объявляя о ее начале, президент России Владимир Путин к главным целям отнес денацификацию и демилитаризацию соседнего государства, а также защиту мирного населения ДНР и ЛНР, который впоследствии стали частью РФ вместе с Запорожской и Херсонской областями.