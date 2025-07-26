В случае любой военной агрессии в отношении Калининградской области Россия задействует все свои ресурсы, включая те, которые предусмотрены стратегией ядерного сдерживания. Об этом сообщил Николай Патрушев, помощник президента РФ и председатель Морской коллегии, в интервью РИА Новости .

Собеседник агентства отметил, что руководство России уже давно осведомлено о намерениях западных государств в отношении этого региона, и подчеркнул, что у страны есть все ресурсы для защиты этой территории.

«Калининградская область — это неотъемлемая часть России, и любое военное посягательство на нее встретит немедленный и сокрушительный ответ с применением всех имеющихся у нас сил и средств, предусмотренных военной доктриной и основами государственной политики в области ядерного сдерживания», — подчеркнул Николай Патрушев.

Представитель главы российского государства подчеркнул, что в настоящее время западные стратеги продолжают разрабатывать и предлагать агрессивные планы в отношении Калининградской области. По его мнению, подобные идеи ранее разделяли не только тевтонские рыцари и прусские юнкеры, но и их потомки, которые в итоге были побеждены.

Николай Патрушев выразил убеждённость в том, что агрессивная политика западных стран по отношению к России в конечном итоге приведет к аналогичному результату.