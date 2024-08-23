Пелоси рассказала, как чуть не умерла во время поездки на Украину

Член палаты представителей американского конгресса и бывший его спикер Нэнси Пелоси уверена, она могла реально погибнуть во время своего первого визита на Украину сразу после начала Россией СВО. О своих переживаниях политик призналась репортерам в кулуарах общенационального съезда Демократической партии США в Чикаго, штат Иллинойс.

По словам Пелоси, непоправимое могло произойти из-за высокого уровня ракетной и прочей опасности.

«Когда я в качестве первого высокопоставленного американского представителя отправилась на Украину, то я думала, что могла умереть во время поездки, поскольку это было настолько опасным», — сообщила Пелоси.

В то же время, всегда словоохотливая в вопросах резкой критики России в ее стремлении выполнить все поставленные в ходе СВО задачи, Пелоси ушла от ответа на вопрос журналистов о дальнейших возможных шагах американской администрации по вопросу Украины, сославшись, что это прерогатива главы Белого дома Джо Байдена и вице-президента США Камалы Харрис.

Напомним, ВСУ атаковали часть Курской области 6 августа. В некоторых муниципалитетах в качестве меры предосторожности была объявлена временная эвакуация местного населения. В пятницу, 9 августа, Национальный антитеррористический комитет России заявил о введении на территории Курской, Белгородской и Брянской областей режима КТО. Позже на такие меры пошла и соседняя Белоруссия.