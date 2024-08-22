Соединенные Штаты Америки фактически разрешили киевскому режиму применять для ударов вглубь России в Курской области поставляемое ВСУ свое вооружение. Об этом, как сообщает РИА Новости, заявила заместитель официального представителя Минобороны США Сабрина Сингх.

Напомним, ВСУ атаковали часть Курской области 6 августа. В некоторых муниципалитетах в качестве меры предосторожности была объявлена временная эвакуация местного населения. В пятницу, 9 августа, Национальный антитеррористический комитет России заявил о введении на территории Курской, Белгородской и Брянской областей режима КТО. Позже на такие меры пошла и соседняя Белоруссия.

«Наши подходы позволяют Украине совершать контрудары для защиты от российских атак из приграничных регионов, которые включают Курск (Курскую область. — Прим. ред.) и Сумы (Сумскую область. — Прим. ред.). Так что они защищают себя от российских атак из этих регионов», — утверждает Сингх.

Чиновница Пентагона подчеркнула, все действия Киева под Курском вполне укладываются в концепцию по защите Украиной своих северных и восточных рубежей. В то же время Сингх добавила, что у Вашингтона все еще остались вопросы к украинскому руководству в данном контексте.

Закрыть проблемный вопрос с вошедшими на территорию российского приграничья в Курской обалсти украинскими боевиками может лишь плотная их плотная блокада со стороны армии России. Такую точку зрения высказал занимавший должность вице-президента РФ во времена Бориса Ельцина Александр Руцкой.

Ранее мы писали, что ВСУ в Курской области бьют дронами по мирным жителям и занимаются мародерством.