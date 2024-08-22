ВСУ в Курской области бьют дронами по мирным жителям и занимаются мародерством

Пожелавшая сохранить инкогнито жительница села Большое Солдатское в Курской области поведала в беседе с РИА Новости об ужасах, которые творятся после вторжения на приграничье батальонов ВСУ.

По словам женщины, украинские боевики намеренно бьют по мирным жителям беспилотниками. Так, киевские вояки атаковали российскую семью: муж с женой погибли на месте.

«Вот у нас семью убило. Они пошли хозяйство у кого-то кормить, летел дрон и на них скинули взрывчатку. Два человека сразу погибли, муж и жена», — рассказала жительница региона.

Мало того, они занимаются мародёрством на оккупированных территориях Курской области, а также угоняют машины.

Напомним, ВСУ атаковали часть Курской области 6 августа. В некоторых муниципалитетах в качестве меры предосторожности была объявлена временная эвакуация местного населения. В пятницу, 9 августа, Национальный антитеррористический комитет России заявил о введении на территории Курской, Белгородской и Брянской областей режима КТО. Позже на такие меры пошла и соседняя Белоруссия.