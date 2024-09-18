Пентагон: США серьезно восприняли решение Путина увеличить численность ВС РФ

В минувший вторник, 17 сентября, стало известно, что президент Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым количество российских вооруженных сил увеличивается до 2 389 130 человек, среди которых не менее 1,5 млн военнослужащих (ранее 2 209 130 и 1,32 млн соответственно).

Решение российского лидера незамедлительно прокомментировали в Минобороны США. Как отметил на пресс-конференции официальный представитель Пентагона Патрик Райдер, в Вашингтоне внимательно и серьезно отнеслись к наращиванию Москвой своих вооруженных сил.

«Мы, несомненно, вынуждены серьезно относиться к этим заявлениям», — прокомментировал Райдер.

В продолжение темы официальный представитель Пентагона подчеркнул важность указанного шага со стороны руководства России.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил необходимость увеличения количества военных в стране враждебным отношением к Москве со стороны Запада и постоянно возрастающим количеством угроз суверенитету РФ.