Песков: ответ России на возникающие угрозы должен быть эффективным

Запад упрямо пытается нарваться на эскалацию конфликта с Россией, и ее ответ на возникающие с каждым днем угрозы будет непременно эффективным и отвечающим интересам российских граждан. Об этом в беседе с репортером ВГТРК Павлом Зарубиным заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представитель Кремля напомнил, что у России в настоящее время предостаточно потенциала, чем это было когда-то ранее. Страна будет делать все для защиты своих интересов, подчеркнул Песков.

«Но, зная решительность нашего президента, зная потенциал нашей страны, который оказался даже больше, чем мы предполагали, <…> у меня нет сомнений, что если придется, то будет сделано все для защиты наших интересов», — сказал Песков.

В продолжение темы Песков отметил, что все последнее поведение Запада свидетельствует о том, что он попросту «заигрывается».

Ранее кандидат в президенты США от Республиканской партии, бывший глава Белого дома Дональд Трамп заявил, хорошие отношения его страны с Россией пойдут только на пользу американскому народу.