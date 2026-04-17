«Ни намека на ослабление»: Зеленский забил тревогу из-за риска остаться без оружия из-за войны в Иране

Украинский лидер Владимир Зеленский признал: конфликт США и Израиля с Ираном создает прямые риски для поставок оружия Западом. Он потребовал, чтобы «не было ни намека на ослабление Украины», но, судя по всему, намеки уже есть. Об этом сообщает «Lenta.ru».

Зеленский прокомментировал планы Швеции передать Киеву системы ПВО и истребители Gripen. Однако, по его словам, вся эта помощь может уйти на второй план, пока Америка и Европа заняты иранской проблемой. Оружие, которое обещали, может задержаться или вовсе не дойти.

Украинский президент также выразил надежду на разблокирование кредита ЕС в €90 млрд. Но и там, видимо, возникли сложности. Зеленский пытается бодриться, благодарит страны за сделки по дронам. Но в его голосе слышна тревога. Ведь если Запад переключится на Ближний Восток, Киев может лишиться не только новых поставок, но и уже согласованных.

