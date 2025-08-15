Силовики ликвидировали азербайджанскую ОПГ в Екатеринбурге

В Екатеринбурге зафиксированы многочисленные задержания и аресты выходцев из Азербайджана, сформировавших организованную преступную группировку (ОПГ) на этнической почве. Группировка занималась силовым перераспределением сфер влияния на рынке среди представителей своей диаспоры, сообщил портал URA.RU.

Операция по пресечению деятельности азербайджанской банды началась после того, как в 2024 году был задержан экс-советник губернатора Тюменской области Евгений Филиппович.

Его задержали в момент получения денежных средств от членов этнической ОПГ. За эти деньги он должен был обеспечить им защиту и решать проблемы с правоохранительными органами, однако свои обязательства не выполнил.

Далее внимание правоохранительных органов привлек бывший глава Среднеуральска Андрей Зашляпин, через которого они вышли на азербайджанскую группу Сафаровых. Данная группа тесно связана с лидером азербайджанской диаспоры в Свердловской области Шахином Шыхлински.

