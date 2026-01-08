«Передали через него Путину согласованный проект». Что случилось на тайных переговорах в Париже?

Фото: [ Владимир Путин на Совете при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта/Медиасток.рф ]

По данным издания Axios, уже согласованы практически все ключевые положения будущего плана. Разработанный документ уже передан через специального представителя президента России Владимира Путина и теперь, как сообщается, находится на рассмотрении в Кремле.

Детали, озвученные анонимным источником, указывают на интенсивный дипломатический марафон. Представители Вашингтона Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер провели серию встреч во Франции сначала с украинскими и европейскими переговорщиками, а затем и с российским представителем Кириллом Дмитриевым. Центральными темами переговоров, согласно этим данным, стали вопросы безопасности для украинского руководства и возможный вывод войск из зоны конфликта в Донбассе. Итоговый проект, одобренный лично президентом США Дональдом Трампом, был направлен Владимиру Путину, и в Вашингтоне ожидают его официальной позиции.

Публичного подтверждения этой информации от официальных лиц пока не последовало. Ранее некоторые СМИ сообщали о возможном визите Кирилла Дмитриева в Париж в начале января, однако детали его предполагаемой повестки не раскрывались.

