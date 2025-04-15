Переехавшая в Подмосковье журналистка из Канады попросила у Путина гражданство РФ

Ева Бартлет, журналистка, которая имеет двойное гражданство (Канада и США), обратилась к президенту России Владимиру Путину с просьбой предоставить ей гражданство страны, которая стала ей родной. Об этом сообщает РИА Новости.

В разговоре с представителями СМИ женщина сообщила, что больше не ощущает себя в безопасности на своей родине. Однако она призналась, что Россия стала ей очень близка, и она хотела бы остаться здесь.

«На днях Ева Бартлет обратилась к Владимиру Путину с просьбой о российском гражданстве. Объясняет — нравится жить в этой стране. Знакомиться с богатейшей культурой, традициями, обычаями и языком», — приводится в материале агентства.

Бартлет работала в зонах боевых действий в Сирии, Газе и Донбассе. С 2021 года она живёт в Московской области.

Также она сообщила, что в течение нескольких лет готовила материалы для российских СМИ, которые транслируются на западную аудиторию. Из-за этого она столкнулась с серьезной травлей со стороны своих соотечественников.

Ранее сообщалось, что покинувший РФ после начала СВО актер Трескунов* выразил желание вернуться на родину.

* — признан иноагентом на территории РФ