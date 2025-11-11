«Переговоры в этом формате не запланированы». Что случилось с диалогом Москвы и Вашингтона?

На ближайшее время не намечено очередного раунда переговоров между Москвой и Вашингтоном по вопросам функционирования дипломатических представительств.

Как сообщили «Известиям» в посольстве США, встреча, которая ранее могла состояться в начале ноября, сейчас не планируется.

В американском диппредставительстве подчеркнули, что видят в двустороннем канале постоянную площадку для стабилизации работы миссий.

«Переговоры с российскими коллегами сосредоточены на восстановлении функциональности наших дипломатических миссий, а не на более широкой нормализации отношений. Однако в настоящее время переговоры в этом формате не запланированы», — заявили в посольстве.

Несмотря на отсутствие конкретных дат, тема возобновления диалога продолжает обсуждаться по обе стороны океана. В Госдуме, например, с осторожностью, но признают необходимость таких контактов, в том числе и на парламентском уровне. Аналогичные призывы к прямым переговорам в последнее время звучат и от ряда членов Конгресса США. Таким образом, при формальном отсутствии прогресса почва для возможного диалога продолжает прорабатываться.

Ранее Трамп заявил, что США хотят увидеть завершение конфликта на Украине.