Перепуганный возможным турецким вторжением Израиль пригрозил Эрдогану судьбой Саддама Хусейна

Минувшим днем в ходе своего выступления президент Реджеп Тайип Эрдоган выразил готовность Турции «войти» в Израиль. Глава республики напомнил о некогда турецком военном присутствии в Карабахе, а затем в Ливии, пригрозив, что Анкара может это повторить, если вторжение в Палестину и атаки на Ливан продолжатся.

На это сразу же отреагировали в Тель-Авиве, сообщает издание Times of Israel. Как заявил глава МИД Израиля Исраэль Кац, своими провокационными заявлениями Эрдоган может повторить путь казненного диктатора соседнего Ирака Саддама Хусейна.

«Эрдоган следует по пути Саддама Хусейна и угрожает атаковать Израиль. Ему следует вспомнить, что там произошло и чем все это кончилось», — подчеркнул Кац.

Министр добавил, что Израиль является очень мощным в военном плане государством и никому не даст себя в обиду.