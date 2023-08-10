Переворот в Нигере назвали отличной возможностью для России надавить на Европу

Смена властей в этой африканской стране может стать неплохим шансом для РФ.

Об этом заявило испанское издание ABC. По мнению его обозревателя, российский президент может перехватить у европейских политиков влияние на это регион взамен Франции и тем самым надавить на Евросоюз.

«Сахель — идеальный регион для стратегии Владимира Путина по созданию «зажима» против Европы», - утверждается в статье.

Журналист напомнил, что ранее Франция утратила свое былое влияние в Буркина-Фасо и в Мали. В Нигере ситуация может развиваться ровно по такому же сценарию, негативному для Евросоюза.