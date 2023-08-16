Первое судно вышло по временному коридору из Одессы в Черное море

Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков сообщил, что первое грузовое судно вышло из порта Одессы в Черное море после открытия украинскими властями временного коридора.

Об этом Кубраков написал в своих социальных сетях. Он отметил, что судном оказался контейнеровоз Joseph Schulte с 30 тысячами тонн груза.

«Контейнеровоз Joseph Schulte вышел из порта Одессы и движется по установленному для гражданских судов временному коридору в/из черноморских морских портов Украины», – написал Кубраков.

После закрытия Россией черноморских коридоров Министерство обороны РФ заявило, что будет рассматривать любое украинское судно, следующее в украинские порта, как потенциальные перевозчики военных грузов.

Россия официально объявила о выходе из зерновой сделки 17 июля. Впервые соглашение было заключено 22 июля 2022 года между Москвой, Киевом, Анкарой и ООН. Ее главная цель – беспрепятственный вывоз зерна с территории Украины через украинские порта для доставки нуждающимся государствам.

Президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял, что зерновая сделка не эффективна для российской стороны, поскольку ее условия не выполняются.