Песков анонсировал прямую линию с Путиным

В этом году Кремль намерен вновь организовать прямую линию с президентом России Владимиром Путиным. Этот формат общения с гражданами востребован и ценен, заявил Дмитрий Песков, пресс-секретарь главы государства, в интервью ТАСС.

Он обратил внимание на то, что этот формат уже не раз доказывал свою актуальность и информативность.

«Прямая линия в этом году будет. Это формат, который неоднократно подтвердил свою востребованность, информационную ценность. А главное — это то, что нужно людям», — ответил он на соответствующий вопрос.

С 2001 года 18 раз проводилась прямая линия с президентом, а еще три раза она была совмещена с большой пресс-конференцией. Любой желающий может задать свой вопрос главе государства. Сбор вопросов обычно начинается за несколько недель до мероприятия.

На прямую линию в течение определенного времени в круглосуточном режиме поступает несколько миллионов вопросов Путину, которые затем рассматриваются профильными ведомствами.

Ранее Песков рассказал о пользе для РФ от встречи между Путиным и Уиткоффом.