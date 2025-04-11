Песков рассказал о пользе для РФ от встречи между Путиным и Уиткоффом

Встреча между Владимиром Путиным и спецпосланником Стивеном Уиткоффом позволит России передать свои тревоги и озабоченности президенту США Дональду Трампу. Такое заявление сделал Дмитрий Песков, пресс-секретарь российского лидера. Его слова привело РИА Новости.

По утверждению Пескова, приезд в Россию Уиткоффа дает российским властям дополнительные возможности.

«Это очень хорошая возможность передать основные элементы позиции, основные озабоченности России, которые потом станут известны президенту Трампу», — указал он.

Пресс-секретарь Путина также назвал очень кропотливой всю ту работу, которая ведется в сфере прекращения украинского конфликта. Стороны обмениваются мнениями, ищут точки соприкосновения. Поэтому, по словам Пескова, не стоит ждать от переговоров каких-то прорывов.

Ранее сообщалось, что спецпосланник Трампа Уиткофф после прилета в Санкт-Петербург, где будет проводиться встреча, посетил синагогу. Этот факт уже подтвердили в Большой хоральной синагоге, которая находится в центре города.