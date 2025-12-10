Песков: конфискация Западом активов РФ не останется без ответа

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в беседе с газетой «Известия» , что конфискация российских активов вызовет ответные меры. По его словам, подобные недружественные и провокационные действия со стороны Запада будут иметь для него серьёзные последствия.

К слову, ранее в СМИ уже появлялась информация, что в правительстве России уже разрабатывают меры в ответ на возможную конфискацию российских активов в Европе. А глава российского государства Владимир Путин, выступая на пресс-конференции после визита в Киргизию, назвал такую конфискацию воровством и заявил, что Москва не оставит эти действия без ответа.

«Президент же сказал, что (в этот вопрос — прим. ред.) было вовлечено правительство, и, конечно же, уже есть понимание (как действовать — прим. ред.). Без ответа такие шаги не останутся, они будут иметь очень серьезные последствия и для стран, и для юридических лиц, и для физических лиц», — заявил Песков.

Ранее сообщалось, что Лондон отправил Киеву второй транш с погашением за счет прибыли от активов России.