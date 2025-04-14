Лондон отправил Киеву второй транш с погашением за счет прибыли от активов России

Британия отправила Украине второй кредитный транш в размере 752 млн фунтов ($991 млн) из ранее обещанных 2,26 млрд фунтов, который погасят за счет доходов, полученных от находящихся под заморозкой активов России. Как сообщило РИА Новости, соответствующее заявление было опубликовано британским Минфином.

Первые 752 млн фунтов Украина получила от Британии в начале марта и остался последний, третий транш. По заявлению министра обороны островного государства Джона Хили, деньги направят на приобретение средств ПВО, артиллерии и запчастей для ремонта машин и оборудования.

Кроме того, минобороны Британии окажет киевскому режиму поддержку в покупке нужного оборудования. Из заявления следует, что последнюю часть кредитных средств переведут в 2026 году.

Ранее Британия и Германия отправили России предупреждение, касающееся ситуации вокруг Украины.