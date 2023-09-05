Песков напомнил Пашиняну, что в России живет больше армян, чем в Армении

Пашинян накануне дал интервью итальянской газете La Repubblica, где отметил, что РФ по своей инициативе покидает Нагорный Карабах, а сама миссия миротворцев стала провальной.

«Россия является абсолютно неотъемлемой составной частью этого региона, поэтому никуда она уходить не может. Из Армении Россия уходить не может. В России живет больше армян, чем в самой Армении», – сказал Песков журналистам.

Он отметил, что большинство армян также имеют российский паспорт и разделяют патриотические взгляды, внося весомый вклад в развитие РФ.

В ночь с 9 на 10 сентября 2020 года президент РФ Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали трехстороннее соглашение о прекращении огня на территории Нагорного Карабаха. После этого Россия отправила миротворцев для контроля ситуации в регионе, а также для разминирования территорий.

В конце мая 2023 года Пашинян заявил, что Ереван готов пойти на территориальные уступки относительно признания Нагорного Карабаха частью Азербайджана. Ереван и Баку при посредничестве России, США и Европейского союза приступили к обсуждению договора, который закрепит все устные заявления.

Ранее президент Европейского комитета по развитию НАТО Гюнтер Фелингер в своих соцсетях обратился к Пашиняну и призвал Армению вступить в Североатлантический альянс. Он также попросил США и президента Джо Байдена защитить страну.